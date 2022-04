Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con Napoli-Sassuolo . In Sardegna, il match riveste un'importanza fondamentale soprattutto per i padroni di casa, 17esimi in classifica con 28 punti, a +3 sulla coppia formata da Salernitana (che ha una partita in meno) e Genoa (impegnato alle 18 nel derby). Per la squadra di, in piena lotta per la salvezza, si tratta di un appuntamento cruciale, da non fallire. Più serena invece la situazione dell'Hellas di, nono in classifica con 49 punti, in grado di coltivare, dopo un'ottimo annata, ancora velleità europee.(3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.(3-4-2-1): Montipò; Tameze, Casale, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Ilic, De Paoli; Caprari, Barak; Simeone.