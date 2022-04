Sampdoria-Genoa è una sfida che vale la salvezza. La stagione 2021/22, tra risultati deludenti e cambi d'allenatore, non sta regalando grandi soddisfazioni alla Genova calcistica ma la partita che andrà in scena sabato pomeriggio al "Ferraris" potrebbe segnare la svolta per il finale di una delle due squadre. Un match che vive sul filo dell'equilibrio, con il Genoa leggermente favorito per gli esperti con la vittoria a 2,75 volte la posta contro il 2,80 riservato ai doriani. Sale invece a 3,15 l'ipotesi pareggio. L'alta posta in palio, poi, fa prevalere l'Under 2.5 a 1,68 contro una partita con tre o più gol offerta a 2,18. Per quanto riguarda il risultato esatto si gioca a 6 l'1-1, mentre sale a 8 un successo per 1-0 per gli uomini di Giampaolo. Vale invece 12,50 volte la posta uno 0-2 a favore di Destro e compagni. Proprio il bomber del Genoa, già a segno nel match di andata, vuole tornare a quel gol che manca ormai dal 13 febbraio in casa contro la Salernitana: il primo timbro nel match del centravanti ex Roma è offerto a 6,50, stessa quota di Francesco Caputo, anche lui a segno nel match di dicembre e reduce dal gol inaugurale siglato nell'ultima uscita doriana in casa del Verona.