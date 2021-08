Eddie Salcedo è a un passo dal Cagliari: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la punta 19enne di proprietà dell'Inter nelle ultime ore si è avvicinata al club sardo, che adesso è in pole per il giocatore.



IN PRESTITO - La formula è quella del prestito, da perfezionare entro le 20. Per l'italo colombiano battuta la concorrenza di Brest, Torino e Genoa.