Walter, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l': "La forza dell'Atalanta sta proprio nella mentalità: cercano sempre di migliorarsi, fatto un record cercano di farne un altro. Gasperini li allena da anni, io il Cagliari solo da 18 maggio e ci sono differenze sostanziali, ma ogni gara è un'opportunità"."Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, citando per esempio un Mattiello che ha fatto 3 partite da 90' e non so da quando non le faceva, da Lykogiannis che è entrato a freddo, Carboni che passa da sinistra al centro, Nainggolan che nonostante dovesse uscire ha scelto di restar dentro vista la difficoltà, o Ceppitelli e Pisacane che non avrebbero dovuto giocare visti i loro problemi fisici. Ma questo spiega il rapporto con questi ragazzi: le partite si giocano sempre per vincere, a prescindere da chi sia l'avversario. Comunque i giocatori che abbiamo perso finora erano spesso giocatori che non avevano giocato spesso negli ultimi mesi, il discorso è sempre quello: a Bologna non abbiamo detto nulla, ma Pellegrini ha subito un fallo da Tomiyasu che era da secondo giallo, magari ripartire in 10 contro 11 sarebbe finita diversamente. In ogni caso, quel che va sottolineato dell'Atalanta è che hanno delle idee e convinzioni e le difendono, noi dobbiamo avere la nostra filosofia e portarla avanti a prescindere dal momento"."Gasp è da Panchina d'Oro: il suo percorso è stato straordinario, perché dopo non aver vinto in una big come l'Inter è riuscito a reinventarsi e fare molto bene".