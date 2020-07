L'allenatore del Cagliari, Walter Zenga ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 1-0 subita contro l'Atalanta pur essendo rimasto a lungo in 10 uomini. Forte la protesta per il gol annullato a Simeone in apertura.



L'ATALANTA - “Abbiamo affrontato una squadra veramente forte e abbiamo tenuto bene pur concedendo qualcosa perché non puoi inventarti nulla per tappare tutte le loro fonti di gioco".



GOL ANNULLATO - "C'è grande rammarico per il gol annullato a Simeone che è assurdo anche se questo è il regolamento. Ci siamo rimasti male perché è una decisione che va contro il senso del gioco, questa non è una regola del calcio, ne parlavo anche con Gasp a fine gara visto che gli era successo anche a loro nelle scorse gare".



ESPULSIONE - "Giocare ogni tre giorni impone un’elevata concentrazione. Carboni ha fatto un errore perché è un ragazzo, è normale che sbaglia e può solo imparare e crescere, lungi da me gettargli la croce addosso, Siamo rimasti fino alla fine in partita pur giocando 60 minuti in dieci e nel finale siamo riusciti quasi a pareggiarla".