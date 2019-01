La Serie A si è presa una pausa fino al 19 gennaio, ma per i club del massimo campionato italiano non c'è sosta che tenga: con l'apertura del mercato invernale si lavora incessantemente per puntellare le rose e cedere gli esuberi. Il discorso, ovviamente, vale anche per il Cagliari. Il direttore sportivo Carli è sempre a caccia del sostituto di Castro, che starà fuori per infortunio per diversi mesi. L'obiettivo numero uno dei rossoblù non è più un mistero: tra i diversi profili valutati, in pole c’è Valter Birsa, trequartista di proprietà del Chievo. E' lui il prescelto di Rolando Maran, un calciatore che il tecnico conosce molto bene avendolo allenato proprio nei suoi trascorsi a Verona. Lo sloveno sarebbe il rinforzo ideale per altri mille motivi, uno su tutti: dal punto di vista tecnico, Birsa sarebbe una pedina perfetta per il 4-3-1-2 del Cagliari. Presto si entrerà nel vivo. Nel frattempo, la società isolana resta alla finestra per Marco Mancosu del Lecce, cresciuto proprio nelle giovanili rossoblù; mentre va seguita con attenzione la pista - ormai nota da tempo - che porta a Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Boca Juniors. Un nome valutato dai sardi già in estate con la regia dell'Inter.



E in uscita? A gennaio potrebbe dire addio uno tra Pisacane e Andreolli, corteggiati da diverse squadre italiane, sia di A che di B. Salvo clamorose sorprese, invece, resterà al Cagliari Nicolò Barella, blindato fino a giugno dalle recenti dichiarazioni della società (da Gulini a Maran passando per Carli). Occhio, però, perché in estate il gioiellino classe '97 sembra destinato a spiccare il volo. E in questo senso va registrata l'indiscrezione lanciata nelle scorse ore da Sportitalia, secondo cui il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da circa 50 milioni di euro per il cartellino di Barella in vista della prossima stagione. Una proposta importante, che rispecchia le richieste, economiche e non solo, del Cagliari e che potrebbe risultare decisiva per il futuro del talento isolano. L'Inter, finora in pole per via degli ottimi rapporti con Giulini, rischia dunque di essere beffata, mentre il Napoli, che aveva presentato un'offerta proprio nei giorni scorsi, al momento è una destinazione scartata dallo stesso Barella. La corsa alla mezzala del Cagliari e della Nazionale è iniziata da tempo, ma ora il Chelsea è pronto a passare all'azione per giugno...