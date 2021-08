La stagione 2021/22 inizia nel migliore dei modi per ildi Leonardo Semplici. Alla Unipol Domus,l’esordio in Coppa Italia ha lasciato degli ottimi segnali. Certo, nel match vinto per 3 a 1 contro il Pisa abbiamo visto anche qualche calo di concentrazione ma questo è normale, essendo solo ad agosto ed essendo arrivato dopo aver chiuso la partita dopo la prima frazione di gioco.. Nuovo, si, uso questa parola perché nel giro di 15 giorni sono cambiate tante cose, soprattutto in mezzo al campo.quasi fuori rosa. Nainggolan è finito in Belgio, Rog ha finito la stagione. Ed ecco che quindi il tecnico ha dovuto riplasmare il centrocampo, che, nonostante tutto, avrà bisogno di qualche nuovo innesto.. Il difensore ha messo lo zampino decisivo sul gol del due a zero, propiziando grazie ad una spizzata l’autorete avversaria. Lo stadio è esploso in un boato, i. Ma non è tutto, nel finale di gara Leonardo Semplici decide di sostituirlo, in modo tale che il difensore(visto che si trattava di Coppa Italia). Una doppia mossa quella del tecnico, che manda un chiaro segnale alla società, quello di trattenere il giocatore chiave per quanto riguarda la difesa e lo spogliatoio.I tifosi rossoblù sono tutti dalla sua parte,, vogliono tenere uno dei loro beniamini, soprattutto dopo il mancato arrivo di Nainggolan. E lo stesso Godin ha dimostrato di voler restare e lo ha fatto non solamente a parole ma anche con i fatti, giocando una partita perfetta., perché alla fine tutto sommato è il presidente Giulini che deve trovare l’accordo con il giocatore. Su Godin è piombato il Betis di Siviglia, che offre circa 1 mln per tre anni. Una cessione che il Cagliari valuta, giorno dopo giorni, per mettere anche per far tornare i conti.Siamo però sicuri che il problema di Godin sia legato alla cifra contrattuale ? Non è che Diego chiede solamente qualche stagione in più ?ed il presidente dovrà fare un passo verso il giocatore e verso i propri tifosi.