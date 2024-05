La Roma non farà scelte. Non rientra nei principi di Daniele De Rossi arrendersi prima di combattere e giustamente il tecnico preparerà la semifinale di ritorno a Leverkusen come se fosse possibile vincerla con tre gol di scarto, o ai rigori.(o quasi) e non risparmiare qualche energia in vista della “finale” di Bergamo?- La partita con l’Atalanta, che i giallorossi affronteranno a pari punti ma con una partita in più giocata rispetto ai nerazzurri,. Solo vincendo domenica la Roma terrebbe il destino tra le sue mani, con la matematica certezza di chiudere almeno al quinto posto con altri due successi nelle ultime gare contro Genoa in casa ed Empoli in trasferta.

- Questa squadra, che con la Juventus ha ottenuto il primo punto in otto partite di campionato giocate contro le prime quattro della classifica, ha un bisogno urgente di essere rafforzata, ringiovanita in alcuni titolari, cambiata nelle caratteristiche dei giocatori che De Rossi ha già chiesto a Friedkin. La telefonata esplorativa (smentita) che l’allenatore avrebbe fatto asarebbe un indizio in tal senso. Così come i presunti sondaggi partiti nei confronti di, in attesa che a giorni arrivi un direttore sportivo che si occupi del calciomercato concretamente., che sappiano puntare i difensori avversari, vincere i duelli, creare quella superiorità che spesso la Roma fa fatica a innescare.

- E allora. Sarà compito del nuovo ds gestire il budget in modo razionale, ma rispetto a Tiago Pinto avrà il vantaggio di avere al suo fianco un allenatore disposto a lavorare sui giocatori e a migliorarli.