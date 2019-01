Il Cagliari è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ufficializzato l'arrivo di Birsa, acquisto caldamente consigliato da Maran, e salutato Daniele Dessena (a proposito, in bocca al lupo all'ormai ex capitano rossoblù), volato al Brescia di Cellino, il club di Giulini continua a guardarsi intorno per rinforzare la propria rosa. Due i ruoli che il diesse Carli vuole puntellare: terzino sinistro e centrocampista. In tal senso, il Cagliari nei giorni scorsi ha mosso passi decisivi per Federico Peluso del Sassuolo, al punto che le parti hanno raggiunto un accordo di massima e nelle prossime ore - presumibilmente dopo la gara di lunedì di Coppa Italia - sono previste le visite mediche e la successiva firma sul contratto che, salvo sorprese, sarà valido fino al 2020. Peluso permetterà a Maran di poter spostare Padoin nuovamente a centrocampo senza perdere affidabilità in difesa, oppure di avere un ricambio in più nella batteria di centrali, con Andreolli e Pisacane possibili partenti. All’arrivo del difensore classe ’84 è legato il futuro di Marko Pajac: il croato ha trovato pochissimo spazio in stagione ed è sempre più vicino all'addio.



A centrocampo, molto dipenderà dal futuro di Nicolò Barella, per il quale ci sono in pressing Chelsea, Napoli e Inter. Ma il Cagliari, come ribadito più volte, non intende privarsi del proprio gioiello a gennaio, se non di fronte ad un'offerta davvero irrinunciabile, vale a dire superiore ai 50 milioni di euro. Nel frattempo, Giulini ha praticamente bloccato Nahitan Nandez: i rossoblù hanno manifestato la volontà di pagare la clausola rescissoria al Boca Juniors (21 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro) per il 70% del cartellino, la percentuale che detiene la società argentina. L'accordo sulle cifre è totale, così come il gradimento del centrocampista uruguaiano, che spinge per volare in Italia. Si lavora sulle modalità di pagamento, ultimo scoglio prima di formalizzare l'affare. Sullo sfondo resta Brugman del Pescara (possibile sostituto di Cigarini), ma è chiaro che Nandez - per esperienza, qualità e personalità - per il Cagliari sarebbe un colpo di assoluto spessore. Un centrocampista tutto sommato giovane (è un classe '95), che vanta tante presenze a livello internazionale anche con l'Uruguay, in grado di giocare in più ruoli del centrocampo. Un talento che farebbe fare decisamente il salto in avanti alla rosa di Maran e che, dopo essere finito nel mirino di tanti club europei (anche alcune big come l'Atletico Madrid), nel giro di poco tempo potrebbe raddoppiare o triplicare il proprio valore. E allora, caro Giulini, non farti scappare l'occasione Nandez...