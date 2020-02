Il ciclone coronavirus sta imperversando per gran parte dell'Italia, ormai tutti lo sappiamo, e sta condizionando anche il campionato di calcio di Serie A, Cagliari compreso, seppur la Sardegna non fa parte delle regioni contagiate dal virus; i rossoblù, a conferma di un periodo no, avevano preparato alacremente la trasferta di Verona dello scorso weekend, andando in ritiro nel Nord Italia già dal mercoledì precedente, per non lasciare nulla al caso e provare a tornare alla vittoria. E, invece, come è noto, Verona-Cagliari, così come altre tre partite, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. Dunque, ritorno in Sardegna, ritiro saltato e subito testa alla Roma, prossimo avversario dei ragazzi di Maran.



Domenica pomeriggio alla Sardegna Arena arriva quindi la squadra giallorossa, una delle poche società che non ha risentito per nulla dell'emergenza; Dzeko e compagni, infatti, hanno regolarmente giocato il proprio match casalingo contro il Lecce di domenica, giocheranno poi domani in Belgio contro il Gent il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e poi si presenteranno in terra sarda il 1 marzo. Insomma, per un Cagliari che non scende in campo dal 16 febbraio, match contro il Napoli, ecco una Roma che non si è mai fermata. Sarà importante capire se prevarrà la stanchezza di una squadra giallorossa impegnata ogni tre giorni o la freschezza di una squadra che non gioca da due settimane. Anche questo è un aspetto bizzarro di questo strano periodo che sta vivendo l'Italia.



Ovviamente, i discorsi fatti nel pre Verona, per il Cagliari, valgono anche adesso, visto che nulla è cambiato; i pessimisti hanno accolto il rinvio della gara del Bentegodi parlando di fortuna, visto che si sarebbe evitata un'altra sconfitta, mentre gli ottimisti si sono rammaricati per una partita che certamente avrebbe visto un Cagliari carico dopo i giorni di ritiro. Fatto sta che la situazione è questa e ora i rossoblù dovranno essere bravi a calarsi nuovamente nel campionato, spinti magari dal pubblico che diventa ora fondamentale, alla luce anche delle 'porte chiuse' che ci saranno in tanti altri stadi italiani per il virus. Staremo a vedere...