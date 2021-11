In casa Cagliari è ormai giunto tempo di faredi gennaio. L’ultimo posto in classifica preoccupa sempre di più e se non si vorrà salutare la massima serie bisognerà fare degli interventi mirati. Tommaso Giulini dovrà per l’ennesima volta provare a sistemare il tiro e, colui che ha preso una squadra non plasmata secondo le sue idee., ultimamente sempre al centro del banco degli imputati. Convocazioni in nazionale con ritorni last minute, jet lag che influenzano le prestazioni. Sono tanti i pensieri che in questo momento stanno passando nella mente del presidente e di tutta la società.L’argomento più “difficile” che il Cagliari dovrà affrontare è quello legato al nome di, ormai da tempo. Il centrocampista, viste le promesse,ed ora più che mai intende farlo nel mese di gennaio. Il problema però è sempre lo stesso.il giocatore rimarrà in rossoblù, contento o no. C’è da dire inoltre che sostituire un giocatore come Nandez nel mercato invernale è molto difficile, e, sapendo la sua situazione, forse qualcosa andava fatto già durante l’estate.L’altro nome in bilico da tempo è quello di. Il difensore è già stato in procinto di lasciare la squadra in estate per via del suo. Le sue prestazioni non sono state troppo convincenti, troppa l’alternanza tra partite ottime e non sufficienti, i tifosi lo vorrebbero ancora in Sardegna ma nulla è certo. Le sirene turche non hanno mai smesso di suonare e con una giusta offerta El Faraon potrebbe salutare tutti.è arrivato solamente lo scorso settembre ma la sua situazione rimane abbastanza in bilico. Ciò che sembra averil difensore è l’espulsione rimediata in maniera “sciocca” contro il Bologna, o almeno così sembra. Qualche giorno fadicendo che la società crede in lui e che non vi è alcun problema. Staremo a vedere.in casa Cagliari troviamo ben due giocatori provenienti dall’Uruguay. Si tratta di. Il primo, nelle poche occasioni avute, ha mostrato di avere qualche colpo, ma nulla più. Non ha mai convinto i vari tecnici, tant’è che raramente l’abbiamo visto partire titolare. Il secondo è forse ancora in Sardegna per una mancata offerta, ormai sul mercato partirà sicuramente nel mese di gennaio. La società in questo caso non sembra averci mai creduto.sempre nello stesso mercato. Una missione forse molto difficile e quindi con molta probabilità alcuni potrebbero restare. Chi saluterà sicuramente sarà Oliva, ormai fuori definitivamente dal progetto. Pereiro ci spera, Nandez ha le valigie chiuse da tempo (in attesa di offerta) mentre Godin e Caceres alla fine della fiera dovrebbero restare. Il mercato comunque è ancora lontano,