Quando un calciatore è forte i tifosi del Cagliari sanno già che nel giro di qualche anno essoper tentare di fare carriera in un squadra considerata big. Questo è quello che due anni fa è capitato con, passato all’Inter per 50 milioni di euro. Normale, quando un calciatore merita palcoscenici di un certo livello non potrà rimanere a lungo in Sardegna, non per male, ma per un motivo di ambizione di carriera.I tifosi rossoblù sanno che la stessa sorte capiterà agli altri gioielli presenti in rosa, giocatori come. Bene, sembrava che entrambi dovessero lasciare l’isola già quest’estate ma forse qualcosa è cambiato. El Leon, sarà lui la “vittima sacrificale” che verrà ceduto. Il pressing del Leeds si fa veramente sempre più forte e i due presidenti sono vicini a trovare la formula giusta che accontenti entrambe le parti.Il capitolo più interessante al momento riguarda Alessio Cragno, corteggiato da tempo da squadre come la Roma, il Marsiglia, il Lille, l’Inter e così via. La richiesta di Giulini è stata di. Ecco il vero motivo della probabile permanenza del numero 1 rossoblù. Il costo del cartellino.Il momento storico, quello legato alla pandemia, che stiamo attraversando ha messo in ginocchio tantissime squadre. Le cifre richieste due anni fa non possono essere spese quest’anno e per tale ragione il mercato ha subito in molti casi una sorta di deprezzamento dei costi dei cartellini. Ma Tommaso Giulini non ci sta. Alessio Cragno è uno dei prezzi pregiati della sua fabbrica e non saranno ammesse svendite.Bene, l’Uomo Cragno resta e sarà protagonista con la maglia sarda anche il prossimo anno.Per un portiere titolare che resta però ne abbiamo un altro che parte. Perchéera pronto a prendersi la maglia da titolare con la partenza di Cragno e se ciò non avverrà saluterà con largo anticipo la Sardegna per poter giocare da titolare. Da qui l’idea didi ascoltare e molto probabilmente accettare la proposta del Genoa, che sul piatto mette Ghiglione e qualche milione di euro.Con l’ormai imminente partenza di Vicario resta il nodo secondo portiere.si è offerto ai sardi, che si sono presi del tempo per riflettere sia per il suo ingaggio e sia sul fatto che l’ex portiere del PSG vorrebbe essere più di un secondo. Ma una cosa è certa, se arriverà il titolare resterà Alessio Cragno.Alla fine ecco il colpo di scena, parte Vicario e non Cragno come ci si aspettava. Da un lato la felicità di avere Alessio ancora con noi, dall’altra il grande dispiacere di perdere così presto Vicario, considerato da tutti il giusto erede per la porta rossoblù.