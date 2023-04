Diciamolo chiaramente. Matematica o meno il sogno promozione diretta resta veramente un'utopia per il Cagliari di Claudio Ranieri. I 13 punti di differenza con il Genoa sono veramente una voragine da colmare in sole 7 partite di campionato. Resta quindi vivo l'obiettivo play-off, soprattutto l'obiettivo semifinale.L'abbiamo detto e ridetto. Arrivare 3i o 4i è un piazzamento che fa veramente la differenza. Entrare direttamente in semifinale, evitando lo spauracchio eliminazione diretta, sarebbe un bel vantaggio, sia a livello fisico che psicologico.Il Cagliari ha dimostrato più volte di essere una squadra compatta ma in molte occasioni ha lasciato aperto troppi spiragli di fiducia per gli avversari. La partita contro il Südtirol né è stata la conferma. I rossoblù passano in vantaggio con il solito bomber Gianluca Lapadula ma poi, dopo non aver chiuso la partita in più occasioni, ecco arrivare l'ennesima beffa stagionale. Tocco di mano di Zappa e rigore del pareggio dell'ex Larrivey. Un'occasione mancata. Il quarto posto è attualmente occupato proprio dal Südtirol. Restano così sei in punti di distanza dall'obiettivo stagionale.Lunedì, nel cosiddetto giorno di Pasquetta, sarà la volta della trasferta in casa del Pisa, concorrente diretta nella corsa playoff. Successivamente arriverà in Sardegna la capolista Frosinone. Due partite che diranno molto in ottica 3o / 4o posto, visto che in questa parte finale di campionato i rossoblù non saranno gli unici ad avere scontri diretti al vertice. Due partite dove è veramente vietato sbagliare troppo, anzi sarebbe meglio non sbagliare nulla.Contro il Pisa mister Ranieri dovrà decidere se puntare in difesa nuovamente su Obert o utilizzare nuovamente Goldaniga. A centrocampo il ballottaggio è tra Lella e Deiola mentre in attacco Prelec è nuovamente in vantaggio su tutti per affiancare Gianluca Lapadula. Nel frattempo torna a disposizione Marko Rog, anche se partirà dalla panchina in attesa di più minutaggio.