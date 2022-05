Questa mattina mi sono affacciato dal balconcino di camera mia e. La sconfitta di ieri sera contro l’Inter ha ridotto veramente al minimo le speranze di raggiungere una salvezza che, fino a qualche mese fa, sembrava raggiungibile tranquillamente. Ora bisogneràma che comunque vorrà salutare i propri tifosi nel migliore dei modi e sperare che, nello stesso momento, la Salernitana non raccolga i tre punti in casa contro un Udinese ormai salvo da tempo e quindi senza stimoli.Il fatto è che questa retrocessione pesa parecchio, perché, vista la stagione, la salvezza poteva arrivare veramente senza grossi problemi., subendo gettando contro Salernitana e Venezia due vittorie casalinghe proprio nei minuti finali dei rispettivi match. Che poi, si lottasse almeno per tenere la categoria.. I sardi sono partiti bene ed hanno tenuto i ritmi alti e propositivi per quasi 20 minuti di gioco. Poi ecco il buio. Appena l’Inter è riuscita a passare in vantaggio i rossoblù hanno mollato la presa, come se fossero già consci del risultato finale. E una squadra che deve lottare per non retrocedere deve certamente dare di più. Anche sul 2 a 1, provarci, ed invece nulla.C’è da dire che contro c’era un Inter alla ricerca dei tre punti speranza per la rincorsa scudetto, o meglio, per rimandare la festa del Milan all’ultima giornata. D’altro canto non ci sono scusanti che tengano, bisognava osare di più perché alla fine meglio provarci (e giocarla) e perdere 4-0 che aspettare nel miracolo divino. Probabilmente gli inserimenti di Keita e Nandez andavano fatti prima e anzi, ad un certo punto forsee provare a giocare nel modo più offensivo possibile, un po’ come faceva José Mourinho proprio ai tempi dell’Inter, ovvero inserendo più punte o giocatori offensivi nel momento del bisogno.. Domenica ci sarà l’ultima battaglia, il calcio è strano lo sappiamo e la speranza dev’essere veramente l’ultima a morire. In questo maggio, ormai abbastanza caldo, il Cagliari si prepara a naufragare nel suo mare consapevole dei propri errori. Ora non resta che vincere a Venezia e sperare nel “regalo” da parte dell’Udinese.