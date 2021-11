Un punto ottenuto in casa del Sassuolo,. Il Cagliari esce a testa alta dal match del Mapei Stadium, mostrando che,non è certamente “già retrocessa”. Il penultimo posto in classifica fa paura, questo è chiaro, ma Walter Mazzarri potrà levare le cosiddette “castagne dal fuoco” prima della fine dell’anno. Il punto di domenica scorsaA sentirle così sembrano essere parole dure ma sicuramente efficaci. Walter Mazzarri ha lanciato una vera e propria “bomba” in casa rossoblù. Nessun nome garanzia,Una scelta quasi obbligata viste le partite precedenti, dove molti giocatori sono sembrati fuori dagli schemi e con la testa altrove. Non devono esistere pensieri di mercato, non devono esistere altri fattori.I primi effetti si sono già visti nella partita contro il Sassuolo. Un Cagliari arrembante,e che ha provato sino alla fine a portare a casa i tre punti. Certo, qualcosa va certamente registrato ma la squadra ha dato segno di reazione, supportata anche dai tanti tifosi giunti in Emilia-Romagna direttamente dalla Sardegna.e, con la giusta determinazione, la squadra uscirà dalla zona rossa nel breve periodo.Alla fine il problema maggiore è quello legato alla difesa, s. Se Walter Mazzarri riuscirà a lavorare su questo immediatamente sono certo che il Cagliari per le “vacanze” di Natale sarà già fuori dagli ultimi tre posti. Poi arriverà il mercato, utile per colmare qualche lacuna in vista della seconda parte di stagione.Salernitana, Verona,Torino, Inter, Udinese e Juventus. Saranno queste le partite della svolta, si, tutte e 6, perché il Cagliari non parte sconfitto con nessuno. Se i rossoblù scenderanno in campo come contro il Sassuolo e lavoreranno sui propri errori, allora. Contrariamente, se qualcosa dovesse andare storto, allora la situazione si che si farebbe veramente grave ma, come detto prima, per me non si arriverà mai a questo punto.