E sono 15. Leonardo Pavoletti ha firmato contro il Genoa la sua rete numero 15 in campionato, stabilendo il nuovo record personale di marcature in Serie A. Una gioia, unita a quella per la salvezza aritmetica conquistata sul prato del "Ferraris", oscurata in parte da un guaio muscolare avvertito nella ripresa. Il bomber è infatti uscito metà del secondo tempo dopo aver sentito un piccolo fastidio al flessore della coscia destra. Alla ripresa del lavoro ad Asseminello saranno valutate le sue condizioni, in vista dell’ultima di campionato contro l’Udinese che vedrà la festa rossoblù davanti al proprio pubblico. Un’occasione a cui Pavoletti non vorrà mancare, anche perché in ballo c’è la convocazione in Nazionale da parte del ct Mancini, per gli impegni azzurri di giugno, che l'attaccante rossoblù meriterebbe.



Ma domenica c'è anche un'altra partita da giocare: quella per il decimo posto. Conquistata finalmente la tanto agognata salvezza aritmetica, a 90 minuti dal termine della stagione il Cagliari è ancora in corsa per il decimo posto, piazzamento che garantisce prestigio e soldi. Le dirette concorrenti dei rossoblù sono quattro: Bologna (a 40 punti, ma impegnato stasera contro la Lazio), Parma (41 punti come i sardi), Spal (42) e Sassuolo (43) attualmente decimo. All'ultima giornata i rossoblù di Maran ospiteranno alla Sardegna Arena l’Udinese, già salva come i sardi. Il calendario - sulla carta - è piuttosto favorevole al Cagliari considerato che il Parma sarà impegnato nella difficile trasferta con la Roma, la Spal dovrà affrontare il Milan a Ferrara, mentre il Sassuolo dovrà vedersela con l’Atalanta, tutte squadre ancora in corsa per un piazzamento in Europa. Ma quanto vale arrivare decimi? Oltre al prestigio di chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica (non certo un traguardo banale per un club come il Cagliari), ci sono in ballo anche diversi milioni, 6,3 per la precisione. E' questo il premio distribuito dalla Lega di Serie A per chi chiuderà il campionato al 10° posto. Chi arriva 11° ne ottiene invece 5 e mezzo, al 12° vanno 5 milioni, al 13° spettano 4 milioni e 600 mila, al 14° 4 milioni e 100. Insomma, tra il 10° e il 14° posto ballano due milioni e 200 mila euro, mica noccioline. Diventa quindi doveroso per il Cagliari crederci fino alla fine per regalare ai tifosi l'ultima gioia stagionale.