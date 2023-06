In casa Cagliariper l’incredibile cavalcata che ha permesso agli isolani di tornare in Serie A dopo solamente un anno di purgatorio in cadetteria. La squadra ovviamente in questo momento è in vacanza ma. Il ritiro rossoblù inizierà intorno al 10 di luglio e per quella data Claudio Ranieri vorrebbe avere, in qualche modo, più delucidazioni su quella che sarà la sua rosa.. Questo ciò che Sir Claudio Ranieri ha chiesto alla società alla firma del contratto. Garanzie sia in caso di permanenza in B sia in caso di promozione in Serie A, anzi, in caso di A forse ancora di più. Ed ecco che quindi l’ex tecnico del Leicester diventa protagonista del mercato rossoblù, con qualche richiesta senza se e senza ma già fatta reperire al presidente Giulini ed al d.s Bonato.Partiamo dal capitolo difesa. Tra i pali l’idea è quella di trovare, che con l’ottima seconda parte di stagione si è ampiamente meritato la conferma. Aresti invece passerà da secondo a terzo portiere mentre Ciocci andrà a farsi le ossa in prestito o in Serie B o direttamente all’Olbia. Al centro della difesa troviamo la conferma di Dossena mentre Ranieri ha chiesto, con assoluta priorità,dal Lecce. Goldaniga, Altare ed Obert non lasceranno la Sardegna, così come Zappa, Di Pardo ed Azzi nelle fasce. Partiranno Barreca, e quindi sarà caccia al suo sostituto e Capradossi., non riscattato dall’Inter, è conteso dai nerazzurri (che chiedono uno sconto) ed il Torino, pronto a mettere sul piatto quasi 10 milioni di euro.Partiamo dal prezzo pregiato, Nahitan, che fino a qualche mese fa era certo di non rinnovare e lasciare l’Isola, ora, complice un amore rossoblù (e non solo) ritrovato tutto potrebbe cambiare. Deiola,e Kourfalidis sono certi di far parte della rosa del Cagliari, mentre in bilico troviamo Mancosu (vicino comunque alla conferma) e Rog, con quest’ultimo che vorrebbe giocare con più continuità. Stesso motivo per cui dovrebbe andare in prestito in cadetteria Nunzio Lella. Occhio a, non riscattato dall’Empoli e che potrebbe restare alla corte di Claudio Ranieri. Il rumeno non dispiace al tecnico ed in caso di non offerta congrua (almeno 7 milioni di euro) potrebbe trovare una seconda opportunità in casa Cagliari.Capitolo attacco.. Servirà però trovare un vice, un compagno di attacco. Luvumbo verrà utilizzato come jolly e carta in corso,e poi il nulla. Prelec verrà ceduto in prestito, Millico e Falco non sono stati riscattati e Pereiro, di ritorno dal prestito, verrà ceduto. Ed ecco che rientra in gioco Ranieri, che ha chiesto alla società di fare un sondaggio deciso su Manolo Gabbiadini, appena retrocesso in Serie B con la Sampdoria. Non solo il doriano, perché per completare il reparto serviranno almeno due innesti. Con l’Inter, visto il discorso bellanova, si tiene viva la carta Esposito, un altro profilo gradito dal mister rossoblù.Certo, può sembrare presto parlare di mercato, ma. Meglio avere le idee chiare sin da subito, e provare a regalare a mister Ranieri una rosa quasi definitiva nel più breve tempo possibile. Intanto, in attesa delle prime mosse di mercato, ci continuiamo a godere questo clima di festa.