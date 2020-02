E' notizia di ieri la decisione della societàdi mandare i propri giocatori, in provincia di Brescia, per preparare al meglio la trasferta di Verona, che a questo punto assume contorni da ultima spiaggia. L'ennesimo ko contro il Napoli domenica scorsa ha portato a questa decisione, arrivata a settimana inoltrata.Tra l'altro, come si evince dall'elenco dei convocati, oltre ad aver aggregato 3 Primavera, mister Maran, d'accordo con la società, ha portato con sè anche gli infortunati e gli squalificati (Nandez) per compattare e cementare ancora di più un gruppo che sembra aver smarrito la strada maestra. Staremo a vedere se tale decisione avrà portato dei benefici alla squadra, ma prima di domenica pomeriggio non potremmo avere grossi riscontri.Per quanto poi il tecnico rossoblù non sembra rischiare il posto, è chiaro che un'altra sconfitta, al termine del ritiro, non sarebbe accolta bene dalla società, che resta comunque al fianco dell'allenatore ex Chievo Verona., certo però che la pazienza del presidente Giulini non può essere infinita e se la serie negativa continuerà ancora potrebbero anche essere prese delle decisioni drastiche. Fino ad allora, però, si proverà di tutto per uscire da questa situazione e il ritiro è proprio da vedere in quest'ottica.In città l'entusiasmo è scemato e la conferma è la poca partecipazione del pubblico allo stadio in occasione della gara contro il Napoli, una delle partite con meno spettatori in stagione; toccherà quindi alla squadra meritarsi di nuovo l'apporto del pubblico, sentitosi 'tradito' dalle ultime prestazioni della squadra.