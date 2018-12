"Mamma, ho perso l'aereo!". No,. O meglio, gli undici scesi in campo contro laerano soltanto la brutta copia di chi, fino a pochi giorni fa, aveva fatto vedere ben altre cose dentro il rettangolo verde., considerato anche l'approccio sbagliato ai minuti embrionali, importanti e critici come pochi altri momenti in una gara. Certo, la partita contro laarrivava dopo i probanti impegni casalinghi con, con la rosa a disposizione difalcidiata da squalifiche e infortuni. Alla fine,, nonostante ne meritasse almeno un altro in più.. Ormai non è più un caso, anche il match di Roma ha evidenziato che. All’Olimpico sono stati incassati due gol evitabilissimi nei primi 23 minuti, reti che hanno spianato la strada ai biancocelesti.Una salita ripidissima per il Cagliari. Non solo:(7 reti incassate). Sono 9, invece, i gol subiti nei primi 30 minuti delle 17 gare di campionato disputate finora. False partenze che inevitabilmente stanno pesando non poco sulla classifica dei rossoblù e sulla quale Maran dovrà necessariamente lavorare.. Anche perché l’impatto sulla partita è di grande importanza per un club che ambisce a fare il salto di qualità. Dopo il ko dell'Olimpico,: mercoledì alla Sardegna Arena arriva il, per i rossoblù sarà un bel banco di prova per mettere in archivio una settimana non proprio da incorniciare.