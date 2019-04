40 punti in saccoccia per il Cagliari di Rolando Maran, attualmente decimo in classifica a pari punti con la Fiorentina, ma i rossoblù sono davanti ai viola grazie agli scontri diretti (1-1 a Firenze, 2-1 alla Sardegna Arena). E per la salvezza aritmetica, quanto manca? Semplice, il Cagliari ha undici lunghezze di vantaggio sull’Empoli terzultimo in classifica, in mezzo ci sono altre 7 formazioni. Con 5 partite da giocare e con 15 punti in palio, per potersi assicurare la salvezza matematica, il Cagliari deve fare 5 punti nelle restanti gare di campionato. In realtà ai sardi ne basteranno meno, considerato che è molto improbabile che l’Empoli faccia bottino pieno da qui alla fine della A.



In ogni caso, il Cagliari proverà a fare più punti possibili e migliorare il proprio score. La banda di Maran ha già fatto meglio della scorsa stagione, quando i rossoblù si salvarono all’ultima giornata chiudendo il campionato a 39 punti. Ora nel mirino c’è la stagione 2016/17, la prima con Massimo Rastelli in Serie A: allora la compagine isolana concluse all’11° posto con 47 punti. Ecco allora che, dopo il successo sul Frosinone, il Cagliari può concentrarsi unicamente sull’arrivare più in alto possibile, nonostante un calendario complicato. Nelle prossime giornate, i rossoblù affronteranno in ordine Roma e Napoli in trasferta, Lazio in casa. Tre incroci per capire a cosa può ambire in futuro questa squadra. Maran ha già il mirino puntato sull’obiettivo: migliorare il record in A da quando Giulini è presidente del club (l’11° posto di Rastelli). Non sarà facile, ma il Cagliari può permettersi il lusso di giocare le ultime 5 gare con tranquillità e spensieratezza, fattori non di poco conto per chiudere in bellezza l’annata. Ma a destare preoccupazione nell’ambiente rossoblù è un dato emblematico: il Cagliari è la formazione che nei primi cinque campionati europei ha collezionato il maggior numero di espulsioni. Con quella rimediata da Faragò contro il Frosinone, gli uomini di Maran hanno toccato quota 8, superando Levante, Rayo Vallecano e Monaco, fermi a 7 cartellini rossi. Una classifica che certamente va migliorata in vista della prossima stagione, per poter ambire a traguardi sempre più prestigiosi.