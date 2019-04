Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Frosinone: "’Virtualmente chiuso il discorso salvezza, siamo contenti di essere arrivati alla quota che equivale alla salvezza, con cinque giornate di anticipo. Oggi siamo qua a festeggiare un risultato che ci porta in alto in classifica, guardando avanti alle prossime gara. Vogliamo correre, finire alla grande la stagione. Quando una squadra continua a crescere vuol dire che si sta lavorando nel miglior modo possibile. Cigarini? Luca ha fatto un campionato in crescendo, ci ha messo tanto nel suo. Anche se in alcune gare non è stato premiato si è sempre impegnato e poi ha meritato di giocare".