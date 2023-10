Sosta per le nazionali. Mai cosa fu cosa più gradita. Il Cagliari di Claudio Ranieri esce dal trittico minato con quattro sconfitte su quattro. Un calendario difficile, forse quello più duro rispetto a tutti gli altri (e Sarri osa pure lamentarsi) ma che certamente non deve rappresentare un vero e proprio alibi. In alcune partite i rossoblù non ci hanno creduto veramente fino in fondo e ieri contro la Roma ne abbiamo avuto dimostrazione.Eppure la squadra era partita anche bene, salvo poi crollare poco dopo il quarto d'ora prendendo ben due reti in due minuti di gioco. Il problema è stato che dopo i gol il Cagliari ha smesso di giocare per un bel po'. Ed ecco infatti il crollo definitivo nella ripresa con altre due reti. Tutto da rivedere."Abbiamo due punti e prima del campionato avrei detto zero". "Ora inizia il nostro campionato". Queste alcune delle frasi di mister Ranieri al termine della debacle contro i giallorossi di José Mourinho. Già, bisogna iniziare un nuovo campionato, perché la prossima sfida, contro la Salernitana, sarà già una di quelle partite da non perdere.Diciamolo, il Cagliari visto ieri è stato a tratti "inguardabile", con una difesa fuori posizione, un centrocampo domato senza grossi problemi e un attacco spuntato. L'esperienza di Hatzidiakos e Wieteska non ha ancora portato i benefici desiderati, Makombou e Sulemana non sono mai scesi in campo e in attacco si fatica a tirare in porta. A tratti si è visto un Cagliari compatto ma purtroppo spesso domo. Il gruppo sembra comunque bello unito ed insieme si potrà uscire da questa situazione. Anche la curva ha incitato i ragazzi a fine gara, segno che tutti sono con loro.Ora bisognerà ricucire il tutto, lavorare sulla mente dei giocatori e far partire il nuovo campionato. Ogni gara sarà difficile ma non impossibile. I rossoblù possono certamente salvarsi ma dalla prossima gara bisognerà dare il tutto per tutto. Per la maglia e per la gente.