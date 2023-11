Il campionato del Cagliari doveva iniziare con la partita contro la Salernitana e così è veramente stato. Sconditi da due vittorie casalinghe ottenute in due match contro concorrenti dirette per la salvezza. All’Unipol Domus i sardi battono anche il Genoa ed iniziano a respirare.Il match di ieri contro i liguri per larghi tratti ha lasciato presagire uno scialbo pareggio. Quarantacinque minuti dove le squadre non hanno alzato troppo i ritmi, passando più tempo a studiarsi (e non subire) che provando l’attacco decisivo. C’è stata ancheperché Vasquez, lasciato tutto solo, ha centrato una traversa che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara già nella prima frazione di gioco.L’intervallo però cambia le carte in gioco. Ranieri, come nel match contro il Frosinone, decide di. Zappa e Viola per Hatzidiakos e Mancosu per dare più vivacità ed imprevedibilità alle azioni dei padroni di casa. Scelta azzeccata. Pronti partenza via e la ripresa vede subito i sardi in avanti. Oristanio recupera palla, si lancia in avanti e serve il neo entrato Viola, che con un colpo da biliardo batte un incolpevole Martinez. Passano appena tre minuti e il Cagliari, con, regala il gol agli avversari. Goldaniga interviene in maniera goffa di testa a mezza altezza, svirgola il pallone e serve Albert Gudmundsson, che batte Scuffet senza grossi problemi.Il Cagliari però non molla la presa e continua ad attaccare. Finalmente i rossoblù non crollano psicologicamente cercando di reagire subito al colpo subito. Ranieri guarda in panchina e chiama Petagna.. Dopo cinque minuti dal suo ingresso l’ex attaccante dell’Atalanta fa a sportellate contro la difesa avversaria e con un pregevole colpo d’esterno innesca Zappa, che, a tu per tu contro Martinez, non sbaglia il tiro. Prima rete in Serie A per il terzino e padroni di casa nuovamente in vantaggio. I sardi avranno anche l’opportunità di chiudere il match, prima con Luvumbo e poi con Azzi, ma come sempre si decide di soffrire sino all’ultimo secondo.Da segnalare una bella parata di Scuffet che chiude lo specchio ad un impreciso e quasi fantasma Puscas salvando il risultato.seconda vittoria contro una concorrente diretta per la salvezza. Nel giro di una settimana il Cagliari si risolleva, lasciando l’ultimo posto in classifica e conquistando gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nessuno forse l’avrebbe detto visto il pessimo inizio di campionato. Eppure Ranieri e società hanno sempre creduto in questa squadra, chiedendo pazienza ai tifosi e di iniziare a giudicare dal match contro la Salernitana, dopo che i sardi si sarebbero lasciati alle spalle un calendario difficile. Ranieri si conferma così nuovamente, promessa mantenuta. Ora però non bisogna abbassare la guardia e continuare con la giusta fiducia.Sabato ci sarà la difficile trasferta a Torinodell’ex Massimiliano Allegri. I bianconeri stanno lottando per lo scudetto e non intenderanno fare sconti. Dall’altra parte ci sarà l’entusiasmo dei rossoblù, reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato, Sappiamo benissimo che spesso Davide batte Golia, quindi perché no ? In generale sarà importante provare a fare la partita, senza mai mollare lottando sempre per la maglia. Bisogna provarci, perché nel calcio non bisogna mai partire per sconfitti e tutto può succedere.