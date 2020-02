I sogni di gloria del Cagliari si infrangono in una realtà tanto crudele quanto ormai veritiera: i rossoblù non sono ancora pronti per l'Europa. La prima parte del campionato aveva proposto alla ribalta il gruppo rossoblù, un gruppo che non sapeva cosa volesse dire la parola sconfitta e che andava in ogni campo a giocarsela, in maniera solida, aggressiva, con qualità. Niente di tutto questo si è visto in questo 2020 e nelle ultime partite del 2019. Anche il Genoa ha respinto il Cagliari all'ennesima prova del nove di questo periodo.



Il ko contro i liguri ha dunque confermato il periodo negativo dei rossoblù, una squadra che non riesce a dare una svolta ad una stagione che da positiva si stra trasformando in negativa; gli avversari di ieri non è che hanno disputato la partita della vita, ma ci hanno creduto di più, fin da quel cambio di Nicola, Pandev-Schone, che ha fatto capire a tutti che la partita si poteva e si doveva vincere. Il Genoa, dalla sfortuna (i ko di Ghiglione e dello stesso Schone) è riuscito a trarre la forza per vincere; al contrario il Cagliari (dopo gli infortuni nei primi 24 minuti di Faragò e Cacciatore) si è abbattuto, e anche i cambi (Walukiewicz e Mattiello) non hanno modificato la mentalità alla squadra. Il tecnico dei rossoblù, al contrario del collega, non ha osato e si è ritrovato con un solo cambio per cambiare il match, utilizzato poi solo ad un quarto d'ora dalla fine con l'ingresso dell'ultimo arrivato, Gaston Pereiro, che non ha avuto il tempo di lasciare il segno. Certo, anche la sfortuna si è messa di mezzo, con quei due infortuni a inizio partita (che però, ripetiamo, potevano essere un segno di svolta nel match) e soprattutto con la traversa di Nainggolan allo scadere e con il successivo errore sottoporta di Joao Pedro, ma è chiaro che 90 minuti non si possono racchiudere solo nel recupero.



A fine gara il presidente Giulini è stato il primo a parlare ai microfoni di Sky, ancor prima del suo allenatore, confermando la fiducia nel tecnico e ribadendo che il Cagliari, a cominciare dalla prossima partita casalinga contro il Napoli, saprà reagire a questo lungo momento negativo; l'impressione, tuttavia, è che i fasti del girone d'andata si siano ormai esauriti e che difficilmente, visto anche come corrono le altre, il Cagliari potrà riconquistare quel sesto posto che ha occupato per gran parte del torneo.