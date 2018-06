Il Cagliari si appresta ad abbracciare Darijo Srna. Sarà lui il primo rinforzo estivo dei rossoblù. Un colpo di assoluto spessore, il croato si libererà nei prossimi giorni dallo Shakhtar Donetsk dopo un'esperienza lunga ben 15 anni. Oltre 130 presenze con la Nazionale, Quasi 500 presenze con il club ucraino tra campionato e coppe europee, impreziosite da 45 gol e oltre 120 assist. Numeri da urlo per un calciatore dalle indiscusse qualità e dall'esperienza pressoché ineguagliabile. Il laterale croato firmerà con i rossoblù un contratto fino al 30 giugno 2019, più opzione per una ulteriore stagione, presumibilmente poi l’ultima della sua carriera. Visite mediche fissate per la settimana prossima, poi dopo la firma inizierà ufficialmente la sua avventura in Sardegna.



Il nuovo allenatore Rolando Maran, così come Lopez lo scorso anno, aveva bisogno di un profilo di esperienza, ma allo stesso tempo di sicuro affidamento capace di mettere palloni invitanti a Leonardo Pavoletti, che nella passata stagione ha dato prova di essere un formidabile colpitore di testa e di aver bisogno di rifornimenti di qualità dalle fasce. E in questo senso Srna ha sempre dimostrato grandi doti e certezze dal punto di vista tecnico-tattico, e ora è pronto a deliziare con i suoi colpi la Sardegna Arena. Certo, l'età anagrafica non gioca a suo favore (36 anni compiuti lo scorso maggio), così come la sua lunga assenza dal prato verde: il terzino croato - a causa una squalifica per doping - non gioca una gara ufficiale dallo scorso 13 settembre, gara di Champions League contro il Napoli. Quasi un anno dopo di inattività, qualche domanda sulla condizione fisica è lecito porsela. In ogni caso, tra dubbi e certezze, Srna può rappresentare il colpo da novanta (o quasi) per il 'nuovo' Cagliari.



Nel frattempo i rossoblù continuano a lavorare per consegnare a Maran una rosa di qualità. In questo senso va registrata la volontà del club isolano di blindare Luca Ceppitelli con un nuovo contratto: il centrale classe '89 vuole coronare il suo processo di maturazione, dopo un campionato concluso in crescendo. In Sardegna sembra aver trovato la sua dimensione e le prestazioni offerte nell'ultima annata hanno accelerato la trattativa per il rinnovo con ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Intanto proseguono i contatti con il Chievo per Lucas Castro, pedina chiesta espressamente dal neo tecnico Maran. Presto si entrerà nel vivo, ma ora i fari sono tutti puntati su Srna...