270 presenze condite da 86 reti e 28 assist. Con questi numeri si concluderà l'avventura dicon la maglia del Cagliari. Ultimo weekend in terra sarda prima di prendere la decisione definitiva e firmare per il suo nuovo club, che, salvo altre sorprese, sarà ilPunta che va per punta che viene. Almeno così dovrebbe essere il mantra. Il ritiro del Cagliari prosegue a gonfie vele, con mister Fabio Liverani che, sino ad ora, han attesa del suo nuovo partner ideale.Uno che conosce la Serie B e sa come fare male l'avversario. Inseguito da tempo dal d.s Capozucca potrebbe sfumare nelle prossime ore. L'attaccante peruviano ha raggiunto il ritiro del Benevento e, un po' a sorpresa, potrebbe restare nelle file giallorosse. Troppi gli ostacoli riscontrati dal club sardo. Il giocatore chiede infatti almenomentre la società campana desidera circa 2 milioni di euro. Cifre considerate altre da parte di Tommaso GiuliniEd ecco che quindi a spuntarla molto probabilmente sarà, di proprietà del Reading e al Pisa la scorsa stagione. L'ex attaccante dell'Inter è però ricercato anche dal Parma che potrebbe mollare la presa per via dei costi sostenuti alti da parte degli emiliani. Puscas però percepisce molto meno di Lapadula, e il suo ingaggio da nemmenoappresenta la vera occasione per il Cagliari. Inoltre gli inglesi, che inizieranno la stagione tra 15 giorni, sono disposti a farlo partire anche in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.Lapadula però è un giocatore più pronto, forse più consono alla categoria. Le suedi cadetteria risultano di fatto essere una vera e propria garanzia. L'età, 32 anni, forse il grande dubbio. Puscas inha messo a segno solamente 34 reti. Classe 1996 è alla ricerca del rilancio definitivo, o meglio, alla ricerca di una grossa possibilità per mettersi finalmente in mostra.Nel frattempo passano i giorni e bisognerebbe chiudere il capitolo punte il prima possibile, sia per fare integrare il giocatore con la squadra e sia per poterlo plasmare secondo le idee di mister Liverani. Ad oggi Puscas è in pole position anche se, sulla carta, la soluzione migliore è quella di fare un piccolo sforzo economico e