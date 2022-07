Il nuovo portiere del Monza, Alessio Cragno, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del suo trasferimento dal Cagliari e delle prospettive per la prossima stagione: "Si vedono organizzazione e un livello elevato. Lasciare Cagliari è stata durissima, mi sentivo a casa, ma nella vita bisogna ripartire e rialzarsi quando si cade. La chiamata del Monza mi ha reso felice. La spinta della promozione deve essere la nostra forza, la libertà di spirito sarà la chiave per fare bene".



SULLA CONCORRENZA E STROPPA - "Di Gregorio? Mi trovo benissimo con lui, è molto disponibile. Stroppa è molto esigente, ha richieste specifiche anche per noi portieri".



OBIETTIVO 10° POSTO - "È un bellissimo obiettivo! Chi ci crede, vince. Prima però facciamo i punti per la salvezza, poi pensiamo al resto. Non sarà tutto facile, se pensiamo che sia tutto dovuto sbagliamo".