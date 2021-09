All’Unipol Domus, dopo 56 minuti di gioco,. Il Genoa visto sino a quel momento non impensieriva certamente il popolo rossoblù (di casa) ma qualcosa da lì a poco sarebbe cambiato.Si potrebbe racchiudere così la partita del Cagliari dal minuto 59 in poi. Il Genoa riesce incredibilmente a ribaltare la gara e a conquistare i tre punti a sorpresa.Certo, dobbiamo dare merito agli uomini di Ballardini per averci creduto ma dobbiamo anche dire che i tre gol del Grifone sono arrivati per tre errori dei giocatori del Cagliari. I sardi infatti hanno preso tre gol su altrettanti cross,, ovvero quello di subire gol da palle inattive / cross dal fondo.Questi tra i fattori che hanno spinto il Cagliari ad una clamorosa debacle interna, questi i problemi su cui dovrà lavorare urgentemente il tecnico Leonardo Semplici.Il primo gol, quello di Mattia Destro, è arrivato da un’inesatta posizione di Martin Caceres. L'uruguaiano, entrato al primo minuto della ripresa, è apparso spesso fuori posizione, un pesce fuor d’acqua. Ma non ci sentiamo nemmeno di dare al giocatore (che di esperienza ne ha tanta) troppe colpe, visto che ha incontrato i nuovi compagni solamente il pomeriggio prima della partita. Il secondo gol invece è Joao Pedro che non prende bene il tempo e lascia saltare Fares senza ostacolarlo, un gol veramente facile. Il terzo, quello della doppietta di Fares, è ancora più clamoroso. Raoul Bellanova, anche lui fresco di arrivo in città, sbaglia i tempi della diagonale e guarda l’avversario saltare, concedendo i tre punti agli ospiti.Ora, non vogliamo prendercela contro i singoli giocatori visto che è umano errare, non vogliamo prendercela con il tecnico, però,. Da anni esiste il problema dei gol presi su cross/palle inattive e se non si risolve nel breve giro, questo sarà un punto debole che potrebbe rendere ancora più complessa una stagione che già da oggi non appare “tranquilla”. Errori a parte, che si possono sempre risolvere,, soprattutto contro una diretta concorrente che, al momento, è ancora un cantiere aperto.La partita di ieri è stata gettata anche per i cambi inesatti. Caceres e Bellanova, che ancora non si sono ben integrati, forse non sarebbero dovuti entrare. A quel punto meglio puntare su Lykogiannis, che già conosce i compagni e sa svolgere il ruolo richiesto. Certo, come ha detto Semplici a fine gara, bisogna far fronte ad infortuni, rientri dalle nazionali (vedi Nandez) e mercato aperto sino a poco tempo fa, ma ora basta. Diciamo che quello di ieri è stato una sorta di jolly e da oggi, almeno nelle partite alla portata, è sbagliato vietare, anche perché i tifosi stessi non meritano un'altra stagione fatta quasi esclusivamente di sofferenze.