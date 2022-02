, tra cui quelle di Joao Pedro, Pavoletti e Nandez. Tra i tifosi del Cagliari regnava, alla vigilia della trasferta di Bergamo,Ma ecco arrivare il ragazzo delle statistiche che mette in risalto tra gli amici le 3 vittorie nelle ultime 4 trasferte (di Serie A) in casa dell’Atalanta.Troppe assenze ? Paura dell’Atalanta ? Alla fine aveva ragione proprio lui., con Gaston Pereiro assoluto protagonista. Una doppietta ed una procurata espulsione (Musso) che fruttano il sorpasso dei rossoblù ai danni del Venezia. Il Cagliari è attualmente al quart’ultimo posto in classifica,. Un risultato che, solamente un mese fa, sarebbe forse stato impensabile.Ma tutto ciò come è stato possibile ? Il merito maggiore va certamente attribuito a Walter Mazzarri. All’ex tecnico di Napoli e Intere carta bianca. La testa dei giocatori e le loro posizioni in campo non potevano cambiare certamente in una sola settimana.Fuori chi non credeva nel progetto e dentro qualche tassello mirato per completare il nuovo assetto rossoblù. Manca un difensore, manca un centrocampista, manca un attaccante. No, ora possiamo forse dirlo. Non manca nessuno.Questo perché Walter Mazzarri, in comune accordo con la società,. Bellanova, Obert, Altare, Carboni, Kourfalidis, Gagliano, Lovumbo. Giocatori che con la giusta fiducia possono dire la loro e crescere giorno dopo giorno. La linea rosa però non è stata l’unica grande mossa di Mazzarri, soprattutto nella vittoria in terra bergamasca., nonostante una rosa “corta” dovuta alle 10 assenze tra infortuni, covid e squalifiche. Maggiore libertà offensiva alle ali (vedi Bellanova in azione del gol), maggiore libertà di pensiero a Marin e fiducia a Gaston Pereiro. Mosse che hanno concesso ai sardi di portare via tre punti veramente d’oro., lo ascolta e mette in pratica tutte le sue parole. Lo stesso Mazzarri ha dichiarato che ora la squadra è dalla sua e che finalmente tutti stanno ad ascoltarlo. Il tecnico ha saputo mischiare bene le carte nel momento del bisogno, puntando sui giovani,e trovando l’amore dei propri tifosi. Orae nella prossima partita, contro l’Empoli, bisognerà sfruttare il momento positivo per mettere in cascina un altro fondamentale tassello.