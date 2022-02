Ai microfoni di Sky Sport Gaston Pereiro commenta la vittoria del Cagliari per 2-1 sul campo dell'Atalanta: "Ho sfruttato al meglio l'opportunità di giocare titolare, ora con tutta la squadra dobbiamo continuare così, ci servono punti. Speriamo che lavorando sempre in questo modo riusciamo a trovare continuità. Contento per la gioia personale, ma l'importante è il successo di squadra. Durante la pausa nazionale ho avuto buone sensazioni, è stato un periodo difficile per alcuni compagni e connazionali ma il gruppo è ottimo. Dedico il gol alla famiglia e agli amici che sono sempre con me".