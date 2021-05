le parole di Pasquale, direttore sportivo del, nei confronti di Paolo Silvio, rimbombano nelle orecchie dei molti tifosi delche nel corso degli anni hanno dovuto accettare tanti errori dall'ex direttore di gara di(lo show diincon la Juventus il più clamoroso).. Ma mentre don Aurelio è rimasto in silenzio sul gol annullato incredibilmente ad, l'avvocato sannita c'è andato giù duro., ha urlato il patron della Strega.Si è preso la briga di far annullare il rigore concesso da Doveri di Roma sul 2-1 per il Cagliari facendo perdere così uno scontro diretto alla formazione di PippoDal Maradona allo stadio Vigorito distanti appena cinquanta chilometriMa nulla quaestio contro il team di Semplici. E ci mancherebbe. Il problema sta alla fonte., non ci sarebbero stati così tante ripercussioni. La Can di A, però, ha perso un'altra occasione per rendere questo mondo del pallone tricolore meno ridicolo al cospetto del calcio europeo.Al momento, comunque, ilsi è ripreso il quarto posto che vale lamentre ilè con un piede e mezzo in. Il successo prestigioso in casa delloè valso oro visto poi come la Juventus è caduta allo Stadium contro il Milan.. E grazie a qualche scelta discutibile dell'arbitro (“stimolato” da Paratici) e la solita qualità realizzativa di, la Signora incassò il successo. E tutti felici e contenti. Ma il crollo era dietro l'angolo. Perché mentre il Napoli aveva dimostrato di stare in forma e lo ha confermato al Picco.. Risultato? Se il campionato fosse finito, ad uscire fuori dalla Champions sarebbero stati Chiellini e soci. Ma il calendario racconta che mancano tre partite.Sì perché Gattuso avrebbe fatto una vera e propria opera d'arte considerato tutti i guai che ha passato durante la stagione in corso. Covid, infortuni, rottura con il presidente, una parte della critica contro, allenatori che dovevano prendere il suo posto. Di tutto e di più. Ma alla fine “onestamente” sta portando a termine il lavoro che aveva programmato con la società. Che non era conquistare il tricolore ma arrivare tra le prime quattro.