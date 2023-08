Moises Caicedo al Chelsea per 133 milioni di euro è un colpo stratosferico, che riscrive le già esorbitanti gerarchie dei Blues e copre d'oro il Brighton, autentica fabbrica di talenti, Ma chi può rimpiangere di non aver affondato il colpo quando c'era da scommetterci è il Milan: nel 2020 l'area scouting lo aveva segnalato, ma la dirigenza guidata da Maldini non se la sentì di spendere due milioni di euro per un talento ancora acerbo. Tre anni dopo, ecco il mediano più costoso della storia del calcio.