Felipe Caicedo è ancora a caccia del suo primo gol con la maglia dell'Inter. Arrivato a fine gennaio in prestito dal Genoa, l'attaccante ecuadoriano è sceso in campo solo nei finali di due partite pareggiate in campionato: il 25 febbraio all'87° in trasferta col Genoa e al 90° in casa con la Fiorentina il 19 marzo. In entrambi i casi la mossa di Simone Inzaghi, che lo aveva già allenato alla Lazio, non ha dato i frutti sperati e la rete non è arrivata.



Caicedo era pronto a entrare dalla panchina al posto di Dzeko sabato scorso a San Siro contro l'Hellas Verona, ma poi Calhanoglu ha chiesto il cambio e così è stato sostituito da Gagliardini. Ma il centravanti non si arrende e continua ad allenarsi duramente ad Appiano Gentile, dove nella seduta di oggi è stato fotografato in corsa, mostrando un'impressionante (e invidiabile considerando che va per i 34 anni) muscolatura delle gambe. Vedere per credere le foto nella GALLERY.