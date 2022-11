A margine dell'evento 'Sport Industry Talk' organizzato da Il Corriere della Sera, ha parlato Urbano, presidente del"Se guardiamo l’Inghilterra,. Si tratta di una cosa importante, ci vogliono delle norme che ti consentano di essere veloce nel momento in cui vuoi fare delle cose sul fronte delle strutture calcistiche"."Non è solo quello però.La Lega devecome si è fatto in Inghilterra e Spagna, serve promuovere il campionato italiano anche all’estero in modo da sviluppare iBisogna aumentare le risorse da investire in strutture e, queste sono fondamentali perché il nostro movimento calcistico ha bisogno di talenti."Un altro tema è quello deidella società che si sono molto indebitate. Le perdite sono importanti, certo c'erano degli errori anche pre Covid ma poiBasti pensare agli stadi vuoti per un anno e mezzo, agli sponsor meno disponibili a investire e al trading di giocatori che è diminuito.Gli imprenditori devono esser consapevoli delle loro possibilità ma eventi come Covid e guerre sono cose straordinarie.Dall'estero vengono qui per quello, hanno trovato una vera e propria pacchia. Pensate che La7, che fa servizio pubblico, non ha avuto un centesimo.. EppureLa Lega ha avuto interlocuzioni con il governo e spero ci sia sensibilità da punto di vista. Si vuole tutti che le nostre squadre facciano bene in Europa.Dicevano che la vittoria degli Europei abbia portato all'aumento del Pil dell'1%, ora non so se sia vero ma sicuramente qualcosa ha dato. Ci devono essere regole precise certo ma gli aiuti sono giusti per questo movimento finora mai supportato".