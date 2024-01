Cairo alza il muro per Buongiorno: 'Il Milan ha i soldi, ma non voglio venderlo'

già in questa finestra di mercato. Il presidente del Torino è intervenuto in qualità di ospite alla trasmissione di Radio Rai “Un giorno da pecora” e si è espresso in questi termini in merito al futuro del suo capitano: “. Lui vuole rimanere al Torino, io lo voglio tenere, punto. Sta crescendo moltissimo”. Una chiusura in piena regola, che riflette peraltro la posizione espressa dallo stesso calciatore nei giorni scorsi, a rimarcare quelle motivazioni che in agosto lo avevano portato a rifiutare il trasferimento all’Atalanta.- Al netto della lunghezza del nuovo contratto sottoscritto col Torino,qualora una delle pretendenti - insieme al Milan anche Inter e Juve sono sulle sue tracce - decidesse di fare sul serio:Il club rossonero, che dopo il ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal e l’acquisto dal Verona di Terracciano è intenzionato a fare un investimento per un altro difensore centrale per fronteggiare l’emergenza creata dagli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori, ha inserito il nome del giocatore granata nella short list di obiettivi per questa finestra di mercato. Sfumato l’ingaggio dell’ex Genoa, che ha preferito la proposta del Tottenham e la prospettiva di giocare in Premier League, Moncada e D’Ottavio sono partiti alla ricerca di un giocatore di piede sinistro ed in tal sensonecessaria per concludere l’affare, in prestito al Monza fino al termine della stagione, ma che la dirigenza del Diavolo aveva ipotizzato di utilizzare come moneta di scambio anche nell’operazione, poi non decollata, col Genoa per Dragusin. Cairo abbassa la saracinesca e alza il muro per Buongiorno, ma per un Milan bisognoso di un investimento di spessore in quel ruolo la pista rimane apertissima. Per l’immediato od eventualmente per l’estate che verrà.