Milan, il retroscena su Dragusin e il tentativo per Buongiorno: ecco come cambia la strategia rossonera

Una novità importante nella strategia del Milan in questa sessione di mercato invernale.Una scelta dettata da due fattori: le risposte positive fornite da Jovic in termini di gol e continuità di rendimento e la grande emergenza che ha colpito il reparto difensivo.. Furlani aveva proposto alla proprietà del Genoa il cartellino di Colombo, profilo gradito a Gilardino, più un conguaglio economico ma la concorrenza di Bayern Monaco e Tottenham rendono questa pista molto difficile da realizzare.. La differenza tra domanda e offerta al momento è ampia, senza dimenticare il forte legame tra il difensore e il club granata confermato dal rifiuto della scorsa estate al trasferimento all’Atalanta. Il Milan lavora alacremente, mantiene contatti con Torino e Genoa e valuta anche Brassier in una lista che comprende altri 3 candidati. Il vento é cambiato anche grazie a una sorpresa di nome Luka Jovic.