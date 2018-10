Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato la vittoria dell'Italia contro la Polonia in Nations League: "A me è sembrata una buona Nazionale, ha fatto una buona partita, anzi meritava di vincere con un punteggio più ampio. Io ieri sera mi sono anche divertito, abbiamo vinto all'ultimo ma non è male, perché un pizzico di fortuna è sempre utile".