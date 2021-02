Al termine dell'assemblea di Lega, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com: "Fondi? Ci sono ancora punti di chiarire, il comitato in settimana parlerà con i fondi per chiarire i punti ancora aperti, così da votare in maniera informata su tutto. Lunedì si chiude? L'assemblea sarà giovedì prossimo, quindi il comitato farà gli incontri con i fondi in tempo".



SUL MERCATO - "Soddisfazione me la darà il campo. Indipendentemente dalle pagelle, l'importante è che il campo dia risposte giuste, avendo anche fatto investimenti importanti in un periodo in cui pochi investono. Abbiamo preso Sanabria e Mandragora senza vendere nessuno, ma quel che conta è il campo".



SUL RINNOVO DI BELOTTI - "E' con noi dal 2015, quando lo acquistai dal Palermo. Abbiamo rinnovato il contratto già da una volta. Da parte nostra c'è la volontà di rinnovare e fare proposte vantaggiose. Chiaro che lui debba essere convinto, il rapporto è buonissimo. L'importante è che lui sia convinto, noi faremo il nostro dal punto di vista economico".