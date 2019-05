Urbano Cairo, presidente del Torino, parla a Sky Sport a margine del ricordo del Grande Torino, scomparso 70 anni fa: "Un giorno molto speciale. E' il 70° siamo anche al Cimitero Monumentale dove abbiamo ristrutturato tutte le tombe, bello vedere anche così tanti tifosi. Ricordare i caduti di Superga 70 anni dopo così è bello e importante. Hanno lasciato tanto a livello di sportività ma anche di umanità, erano molto generosi questi giocatori. Ricordarli è bello, ma è anche un giorno per dire che il Torino è rinato ed ha una storia importante che è continuata anche dopo il "Grande Torino". Questa è una data simbolica ed era giusto venire a salutarli prima di andare alla lapide di Superga a leggere i nomi di quella grande squadra. Bisogna mantenere i valori che ci hanno tramandato e che oggi tutti cerchiamo di portare avanti con orgoglio".



SUL DERBY - "Noi siamo cresciuti molto e lo testimonia il fatto che dopo il gol ieri a fine gara c'era rammarico. Questo dà l'idea di quanto siamo cresciuti a livello proprio di consapevolezza. Una volta se avessimo pareggiato allo Stadium saremmo stati felici, ma ieri no perché sapevamo di poterla vincere e che eravamo ad un passo da fare bottino pieno. Faremo i conti alla fine, ma quello che conta oggi è continuare così a fare bene".



STRISCIONE TIFOSI JUVE - "Mi ha fatto piacere, è il modo giusto di ricordare dei campioni e una grande squadra. Quella poi era una squadra che era un po' di tutti e giocava e vinceva in un periodo molto difficile quello subito dopo la guerra e per la gente era uno svago. Valentino Mazzola quando gli suonavano la tromba e si rimboccava le maniche era un po' come se tutta l'Italia lo facesse, un simbolo di ripartenza e di voglia di non mollare. Poi non dimentichiamo che il Grande Torino dava alla Nazionale dieci giocatori su undici. Era in un certo senso la squadra di tutti".



SUL GRANDE TORINO - "C'è una cosa che mi fa piacere sottolineare: rileggendo le rose di quel Torino che oggi siamo qui a commemorare ho notato che è diventato grande perché sì si è confermato nel tempo, ma anche perché ha aggiunto ogni anno uno o due giocatori non di più. Questo può essere un fattore chiave e di successo maggiore, dobbiamo seguirlo: dare continuità a giocatori e allenatore".