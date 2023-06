Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com, in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi:



"Discepolo o erede? Sono stato allievo, assistente, 4 anni all'inizio della mia attività. C'è stato un momento in cui ci siamo allontanati, poi abbiamo ripreso i contatti ed è stato bello rivedersi. Futuro Mediaset? Oggi preghiamo, poi la famiglia saprà bene come comportarsi. Sono 30 anni che Piersilvio ci lavora bene, va preservata. Nel calcio? Nel 1986 non c'era il calcio che ha portato lui. Fece investimenti importanti, con una politica di grandi nomi. Ha tracciato la via".