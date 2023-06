Antonio Matarrese, ex presidente della FIGC, era presente ai funerali dell'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi a Milano e ha parlato ai media presenti tra cui Calciomercato.com:



"Mi ha impressionato quando si sentiva attaccato, mi diceva che le banche non gli davano neanche 50 milioni di fido, poi si è ripreso e ha dimostrato quanto valeva sportivamente e finanziariamente. Io ho avuto spesso la possibilità di parlare con lui, mi chiedeva di andare in panchina e io non ce lo volevo mandare. Attaccò anche le norme della Federazione, fu deferito e capì l'errore. Gli dissi che quello che facevo lo facevo anche nel suo interesse".