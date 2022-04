Alla presentazione della partnership tra il Giro d'Italia e Enit è intervento anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che ha chiuso alla possibilità di accogliere nuovi soci nel club granata, come hanno invece fatto di recente altre società italiane.



“Sto bene così, sono 17 anni che abbiamo il Torino e non ci abbiamo mai pensato”. Possibile la presenza di un socio? “Nel calcio secondo me guida uno solo, chi guida deve avere la totalità delle azioni. Secondo me è meglio avere una persona che decide. Se vendo il Toro? No”.