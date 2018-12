Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Milan: "Gigi Radice ha un posto speciale nel nostro club: è stato l'allenatore più longevo e ha dato a questa società tanto, così come al calcio italiano. E' stato un grande innovatore, è stato il primo a praticare il calcio totale e a dare pressing. Inoltre era una persona speciale. Non l'ho conosciuto bene ma me ne parla ogni tanto Comi e mi racconta cose molto simpatiche".