Urbano Cairo torna a parlare del futuro dell'attaccante Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno. Il presidente del club granata ha dichiarato a margine della cerimonia in memoria del Grande Torino al cimitero monumentale: "Io ci spero eccome che Belotti rimanga, ci mancherebbe. Andrea è con noi da 7 anni ed è il secondo miglior marcatore di sempre con più di 100 gol, nessuno potrebbe essere contento se non fosse più con noi".



"Se ne è già parlato moltissimo, adesso è meglio non parlarne più e così magari succederà qualcosa di diverso da quello che mi aspetto".