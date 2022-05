Ora i ragazzi di Andreazzoli, sicuri di giocare la Serie A anche l’anno prossimo, possono godersi la festa al Castellani, davanti ai propri tifosi e affrontare le ultime partite con serenità. In toscana arriva il Torino di Juric, che invece ha conquistato la salvezza da diverso tempo. Sarà una partita fra due squadre spensierate, dal gioco spumeggiante anche se con opposti modi di intenderlo: di possesso quello di Andreazzoli, di pressing a tutto campo quello del “gasperiniano” Juric. In ogni caso, si tratta di un calcio vincente, visto che entrambe le squadre sono riuscite ad ottenere l’obiettivo stagionale con largo anticipo, nel caso dell’Empoli sorprendentemente.Juric ha l’occasione di sfatare un tabù nel pomeriggio di oggi in quantoe nell’ultimo precedente, nel 2019, sono usciti sconfitti addirittura per 4 a 1.- Curiosamente, nessuno dei quattro dovrebbe partire da titolare: i primi tre saranno regolarmente convocati ma dovrebbero finire in panchina, mentre l’ex Juve è indisponibile. Non dovrebbe partire titolare nemmeno il grande ex, Samuele, acquistato dal Torino nell’ultima sessione di mercato. È rimandata quindi, almeno per il momento, la sfida con il suo ancor più giovane erede nella cabina di regia toscana, Asllani.È tutto pronto per Empoli-Torino. Arbitra il signordella sezione di Reggio Calabria, che ha diretto proprio l’Empoli nel suo unico precedente gettone in A. Calcio d’inizio alle ore 15.LE FORMAZIONI UFFICIALIEmpoli(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Verre; Di Francesco, Pinamonti.(3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Pellegri.