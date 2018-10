Urbano Cairo questo pomeriggio, ai microfoni di Radio Rai, è tornato a parlare degli episodi arbitrali che hanno danneggiato il suo Torino in questo inizio di campionato: "Le penalizzazioni ormai sono evidenti. Su 10 partite in almeno 5 siamo stati penalizzati perdendo punti. Adesso credo sia utile riflettere e abbassare i toni. Altrimenti succede che Mazzarri, come ieri, chiede giustamente un’ammonizione per reciprocità con un’ammonizione che aveva preso Rincon; a quel punto c’è una sorta di esasperazione per le troppe ingiustizie. Mazzarri è dovuto rientrare anzitempo negli spogliatoi e questo evidentemente penalizza la squadra perché averlo in panchina è molto meglio".



"Ci siamo fatti sentire, abbiamo detto tutto quel che andava detto - ha continuato Cairo - ora spero che questa equità arriverà. Abbiamo in Italia arbitri molto bravi, ma credo sia giusto avere rispetto. Ora abbassiamo i toni, credo sia giusto, spero che le cose vadano meglio e che avremo giudizi equi, io non chiedo assolutamente niente se non equità