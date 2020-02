A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore granata Moreno Longo, il presidente del Torino Cairo ha così parlato delle condizioni di Iago, ceduto al Genoa: "Falque ha giocato tre spezzoni per un totale di novanta minuti. Si è infortunato a luglio e poi a novembre, lo abbiamo rivisto a gennaio. Oltretutto avevamo in rosa Berenguer, Verdi, Millico, Edera a cui volevamo dare spazio. Quindi si è deciso di mandarlo a giocare per avere continuità. Sappiamo bene quanto sia importante Iago per noi, conosciamo le sue cifre nei passati campionati. Ha 16-17 partite, è andato al Genoa ma è ancora infortunato quindi abbiamo scoperto che tornerà a fine febbraio. Deve avere continuità, quello che non ha avuto a causa di infortuni abbastanza lunghi, di un mese e mezzo l’uno".