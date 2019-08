Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando l'inizio di stagione del Milan: "Infortunio? Ero un po’ triste, perché è avvenuto nella parte calda della stagione. Ho lavorato un anno per essere lì e non potevo giocare e dare il mio contributo. L'infortunio si è rivelato più grande del previsto, ho lottato per esserci agli Europei, ma non ci sono riuscito: sarebbe stato troppo rischioso".



SUL MERCATO - "Sono stato molto contento. Il mio procuratore ha avuto qualche offerta e ne ha parlato con il Milan, ma il club ha detto che facevo parte del progetto. Mi ha fatto molto piacere essere importante per la società è il mister, spero di ricambiare la fiducia".



SUL MOMENTO - "Sono molto in fiducia, me ne hanno trasmessa molta. Sono molto motivato, non vedo l'ora di iniziare".



SULLA CARICA - "Sono convinto di avere ancora tanti margini di miglioramenti, quello del mister è un modo di giocare dispensioso per i terzini, ma può favorire la nostra crescita".



SU GIAMPAOLO - "Me l'aspettavo così, c'era l'idea che fosse un maestro della tattica e del modo di giocare. Penso si sia visto: è solo un mese, ma nelle amichevoli pre-campionato siamo stati bravi a gestire le piccole situazioni. Il mister è maniaco nei dettagli, dobbiamo stare tutti attenti".



SU GATTUSO - "Mi ha dato forza piscologica e mentale, mi ha sempre aiutato e fatto sentire importante. Mi ha aiutato a crescere, grazie al suo carattere e al suo non mollare mai".



SU MALDINI - "Ho sempre detto che è il mio idolo, fa molto piacere lavorare insieme. E' il nostro punto di riferimento, decide lui. Parlarci è una sensazione bellissima".



SULLA NAZIONALE - "Sicuramente è un obiettivo, ma adesso sono concentrato sul Milan. L'Italia è una conseguenza, il mister va le sue scelte e voglio fare benissimo al Milan per essere poi convocato".



SUL MILAN - "E' cambiato tanto in squadra e in società, siamo ancora più giovani. Il non andare in Europa League ci fa concentrare molto, l'obiettivo è la Champions, l'anno scorso ci è sfuggito per cinque minuti.



SUI NUOVI - "Abbiamo fatto acquisti mirati, sono arrivati tanti giocatori che sono a disposizione. Sono felice, sono curiosi di Bennacer, mi ha impressionato quando ci ho giocato contro. Ha motivato, ho visto le sue interviste".



SU CUTRONE - "Mi manca, ovvio. Mi è dispiaciuto, ma fa parte del percorso di crescita. L'ho sentito ed è felice, sono sicuro che farà bene".