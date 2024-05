Calabria ringrazia Pioli: 'Abbiamo vinto insieme e questo sarà per sempre. Ti meriti e ti auguro il meglio' FOTO

lascerà ila fine stagione e quella di domani contro la Salernitana sarà l'ultima partita da allenatore rossonero. La scelta è ufficiale con il club rossonero che lo ha comunicato a mezzo stampa dedicando però anche a lui un intenso video di ringraziamento.La società non è la sola a voler ringraziare Pioli per quanto fatto in questa stagione e fra chi si è esposto mediaticamente per lui in queste ore sono anche alcuni dei suoi calciatori. Fra questi c'è il capitanoche con un post instagram toccante a corredo di un carosello di foto che lo ritrae insieme a Pioli gli ha dediacto queste parole.

Mister, ti voglio ringraziare per tutto quello che hai fatto per me, per noi e per questa squadra. Sono stati anni fantastici, nei quali siamo riusciti a creare una sintonia ed un gruppo bellissimo. Abbiamo attraversato momenti belli e non, ma insieme ne siamo sempre usciti. Abbiamo vinto insieme, e questo sarà per sempre.Ti meriti e ti auguro il meglio!