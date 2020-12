. A causa dell’emergenza a centrocampo, l’ex allenatore rossonero e attuale tecnico del Napoli schierava Davide, accanto a José Mauri e Hakan Calhanoglu. Quel Milan perse 1-0 in casa contro la Fiorentina. Anche in un’amichevole estiva, contro il Novara, Calabria è stato provato in mediana. E nelle prove di questi giorni a Milanello in vista della Lazio, proprio a causa delle tante assenze (Bennacer per infortunio e Kessie per squalifica),, che proverà fino all’ultimo a recuperare dopo l’affaticamento accusato nell’ultima partita. Oggi Pioli si è detto ottimista sul rientro dell’ex Brescia, ma sarà decisiva la rifinitura di domani mattina.. Sono queste le uniche due soluzioni che ha Pioli in vista dell'ultimo match del 2020 in programma domani a San Siro contro la Lazio.- ", ho fatto anche l’esterno alto di attacco. Infine mi sono specializzato come terzino, sia come sinistro che come destro”qualche anno fa. Sono 17 le presenze stagionali fin qui, con un gol a Marassi per il terzino destro classe 1996, che- È diventato un punto fermo della squadra di Pioli, sulla fascia destra dove è preferito a Diogo Dalot.. Dinamismo e lucidità, la dirigenza del Milan ha grande fiducia in Calabria e nelle scorse settimane c’è stato un contatto con la You First, agenzia spagnola che cura gli interessi del terzino nativo di Adro.Dialoghi in corso tra le parti, con Calabria centrale nel progetto Milan. E anche nelle prove d’emergenza di Pioli a centrocampo, viste le tante assenze. Proprio come quella volta con Gattuso...